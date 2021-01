A ver si se le hace hueco al azahar

Gratificante ejercicio de habilidad es el de golpear con el pie la naranja caída en el piso y meterla en el alcorque más cercano. Es un ejercicio que está a caballo entre el fútbol y el golf, ya que no se trata de tirar a una portería sino a un agujero. Y un servidor no se sustrae a la tentación de hacer semejante práctica cada vez que pasa por Doña Teresa Enríquez, una especie de paraíso de la naranja caída y no recogida por los servicios municipales. Sin embargo, las dificultades se acrecientan con el paso de los días, ya que los alcorques se hallan tan saturados que ya no admiten una unidad más. Y pasa que, aunque emboques tras el hábil golpeo, la naranja sale despedida porque ya no hay sitio para ella. Y así está no sólo la bellísima plaza de San Vicente, sino el resto del callejero que tiene el naranjo como arbolito que lo embellece, conque a ver si se le hace sitio al azahar.