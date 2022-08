A ver cuando ya estemos todos

Cuando vuelvan los que están fuera no sé dónde vamos a meternos. Tiempo hacía que Sevilla no se encontraba tan incómoda, con tan poco espacio vital, tan intransitable por esas obras que son el cuento de nunca acabar, obras que se sabe cuando empiezan pero nunca cuándo terminarán. Por supuesto que las ciudades necesitan un mantenimiento y que ese mantenimiento acarrea molestias, hasta ahí llegamos, pero es que esto de ahora... Con la Ronda y Torneo eternamente despanzurradas, la ciudad se encuentra esclerotizada, con una circulación imposible en esa guerra contra el coche que libra nuestro Ayuntamiento. Y lo peor es que antes de que se acaben unas se anuncian otras obras para cuando estemos todos y no sepamos dónde meternos ni qué hacer con nuestras vidas. Lo último, esa avenida de La Raza que ahora han pluralizado no se sabe para qué.