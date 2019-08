De un verano que roza la perfección

Tocando madera, cruzando los dedos y con la pata de conejo viajando en el bolsillo me solazo en reconocer que estoy viviendo el verano más bonancible de los muchos que vi pasar en casa. Si exceptuamos alguna que otra tarde de asfixia, este verano tiene poco que envidiarle a esos del Norte en que el jersey se hace imprescindible. Bueno, envidiarle tampoco, ya que este verano nuestro no registra esas tormentas que te impiden la vida al aire libre y en el que para ir a la playa hay que asomarse a la ventana. Es un verano que roza la perfección y en el que apenas se necesita el amparo del hitachi, artilugio que siempre resultó imprescindible en esta época para sobrevivir. Aun así y mirando el almanaque, un servidor prefiere no darle tres cuartos al pregonero a la vez que toca madera y cruza los dedos en previsión de lo que está por venir, que aún queda trecho.