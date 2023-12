Corrían los años 90 del siglo pasado. Nuestro padre acompañado por su hijo mayor, a requerimiento e iniciativa de la Maestranza, se reunió con el Conde de Luna, en aquel momento Teniente de Hermano Mayor de la institución. Tras un circunloquio, no exento de impostada afectación, en el que reiteradamente se nos transmitió el ideario de absoluta “ausencia de ánimo de lucro” como guía de los designios de la Real Corporación se nos hizo una propuesta de compra de las fincas de nuestra propiedad colindantes con ellos.

Entre los defectos de la familia no se encuentra la hipocresía así que, una vez aclarada que la razón de haber acudido a la cita era “un legítimo ánimo de lucro”, declinamos la oferta. Ello no impidió, no podía ser de otra manera, que el encuentro transcurriera de modo respetuoso y afable. Aún seguimos pensando lo mismo: preferimos hacer negocio con el patrimonio familiar antes que otros “sin ánimo de lucro” lo hagan a nuestra cuenta. Nos hacemos cargo del deseo de expansión que tienen nuestros nobles vecinos para acrecentar sus negocios pero es evidente que esta necesidad no coincide con nuestros intereses.

Hace años empezamos a desarrollar un proyecto de puesta en valor de estas propiedades. Éramos conscientes de su magnitud y complejidad pero también de su viabilidad. Nunca pensamos que iba a ser fácil pero tampoco que se fuera a convertir en un auténtico calvario. En nuestra benevolencia creíamos que en Sevilla para progresar bastaba y era suficiente con defenderse del malo. Estábamos equivocados. Tras muchísimo tiempo, fatigas, palos en la rueda, esfuerzo, dinero y más paciencia que el santo Job se superaron todos los trámites y autorizaciones exigidas en el procedimiento y la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del pasado 22 de diciembre concedió la licencia a nuestra iniciativa de apartamentos turísticos. Hay que aclarar que en ningún momento ha estado en juego el proyecto edificatorio pues es un derecho reconocido por la ley en suelo urbano consolidado. Tan solo necesitábamos la obtención de un título habilitante previo, en este caso la Licencia de Obras, en virtud del cual la Administración competente comprueba que las obras solicitadas se adecuaban a la normativa de aplicación. Como no ha quedado la más mínima duda de que se ha respetado escrupulosamente la normativa con todas las garantías y cautelas que aseguran su legalidad, una vez verificadas estas salvaguardas, la Gerencia de Urbanismo no ha tenido más remedio que otorgar la licencia por adaptarse a la ordenación aplicable. No aspirábamos, ya nos hubiera gustado pero habría sido ilusorio hacerlo, que nuestro proyecto hubiera tenido una tramitación exprés a la manera como se llevaron algunos acometidos en su momento por la Real Maestranza, pero tampoco que ahora esto se dilate de una forma indefinida por nuevas manipulaciones y presiones espurias de partes interesadas.

Más una vez hechos estos comentarios es conveniente aclarar qué entresijos hay en todo este sainete. No nos engañemos, hay una cuestión que inquieta el ánimo de la poderosa Real Maestranza de Caballería de Sevilla que ha interferido en este proceso: nos referimos a la propiedad de la calle Circo que se atribuyen las damas y caballeros maestrantes. Resulta evidente el origen público de esta vía. Así lo demostramos en el artículo aparecido en el Diario de Sevilla el 14 de julio del año pasado en donde sacamos a la luz el expediente de creación conservado en el Archivo Municipal de Sevilla ( AMS, C.A, 669.24/1841). Hay que insistir que la Real Maestranza carece de título alguno de propiedad de esta calle pública que nunca ha estado sujeta a un proceso legal de desafectación. Podemos asegurarles que el título de dominio aportado por la Corporación –tan celosa por velar su patrimonio con todos los papeles en regla, atados y bien atados–, no incluye clara y taxativamente que los terrenos de la denominada calle sean privados, sino más bien evidencia lo contrario. Consulten en el Registro y podrán comprobar que sus propiedades lindan hasta ¡siete! veces con la calle Circo. Tampoco el Catastro les asigna la propiedad a los maestrantes. Si catastralmente no son los propietarios, entonces, difícilmente pagarán el correspondiente IBI. No pueden pagar un impuesto por una propiedad no reconocida ni avalada documentalmente. Si esto es así –y tiene todos los visos de que así es–, resulta difícil comprender cómo, por un lado, el ayuntamiento a través de una normativa sectorial de derecho urbanístico –el PGOU– no la incorpora al viario público y, por exclusión, le asigna un carácter privado (?) pero, al mismo tiempo, no les cobra el impuesto. El negocio es redondo.

¿Barra libre o manga ancha? ¿Quién se apunta a esta posible regalía? Todo un privilegio real a una Real Corporación. Más aún, abundando en la cuestión, ¿cómo se compatibiliza el supuesto carácter privado de este vial con la existencia de una finca registral domiciliada en Calle Circo n.º 3 de la que ostentamos la propiedad desde hace siglo y medio y llevamos cuatro generaciones pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles? Nuestro proyecto familiar, con una finca con fachada a la calle donde se ubica, saca de nuevo a relucir esta incómoda cuestión.

Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras.

Continuará.