Viendo el trajín que se traen las nubes, la pregunta se convierte en incógnita inquietante. ¿Volverá a llover alguna vez en esta tierra sedienta? ¿Volverá la lluvia a ser considerada una maravilla en esta Sevilla nuestra? Quién sabe, pero el panorama es aterrador y nada más que sequía es lo que vemos en la línea del horizonte. He contado ya alguna vez, o muchas veces, cómo me impresionó en otoño del 95 la visión que nos llegaba desde la ventanilla del avión. Era el viejo Betis serpenteando desde Córdoba con el marrón oscuro de esa tragedia que siempre es la falta de agua. El río que vertebra Andalucía era una línea de barro que en Alcalá del Río se convertía en río que encerraba la gran tragedia de no ser río sino ría de agua salada que traía la pleamar hasta el obstáculo en esa presa y langostinos se pescaron ahí.