El verdadero legado de los Machado

La muerte de Antonio Machado en Collioure ha cumplido su ochenta aniversario y se han generado algunos eventos desde distintos ámbitos ante este acontecimiento. La exposición que recientemente ha sido inaugurada en Sevilla por la Fundación Unicaja reúne una serie de manuscritos, fotografías y otros documentos que permanecían en manos de familiares de los hermanos Machado. Este magnífico conjunto histórico-literario ha sido obtenido por esta entidad en dos fases, a través de una subasta pública y mediante una adquisición posterior directa a los descendientes. Antonio residió a lo largo de su vida en Sevilla, Madrid, Baeza, Segovia, Valencia y Barcelona; sus ayuntamientos y las comunidades autónomas respectivas no han manifestado el menor interés en la posesión de este patrimonio documental y observando todo el entramado mediático, los hagiógrafos oportunistas de turno y la indiferencia de muchos, podemos preguntarnos si todo caerá en el olvido en un futuro próximo.

En un artículo anterior publicado en este mismo diario, ya adelanté la desazón que sienten muchos españoles al contemplar que nadie levanta la voz para reclamar la vuelta de Antonio a su tierra, y no son elucubraciones ni imaginaciones vanas, sino la reivindicación de lo que él deseaba, por encima de intereses particulares y corporativos. En reiteradas ocasiones, en el tortuoso camino hacia el exilio, Antonio renegaba de sí mismo por no mantenerse junto a sus compatriotas y dar la vida ante el golpe militar si fuera preciso. Desde Barcelona, en enero de 1939, le escribe a su amigo Tomás Navarro: "Yo no debería salir de España. Sería mejor que me quedara a morir en una cuneta". El 24 de febrero de 1939, dos días después del fallecimiento, José plasmó en una carta este pensamiento, probablemente compartido por su hermano: "Le hemos enterrado ayer en este pueblecito de pescadores... Allí esperará hasta que una Humanidad menos bárbara y cruel le permita volver a sus tierras castellanas que tanto amó".

Considero que ha llegado el momento de llevar a efecto los deseos de José y Antonio, no siendo bárbaros ni crueles y disfrutando de un Estado de Derecho con plenas garantías democráticas. Ya es hora de la reconciliación de las dos Españas, de restablecer los lazos de amistad que nunca se quebraron entre Manuel y Antonio, que se adoraban mutuamente. No se debe criminalizar a uno para ensalzar al otro, pues ambos fueron convencidos republicanos, aunque soportaron circunstancias muy diferentes durante la Guerra Civil, mediatizadas por el entorno y sus propias situaciones personales. Antonio ha de volver al páramo soriano junto a Leonor o a Madrid junto a Manuel o a su Sevilla natal, que le recibiría con los brazos abiertos en el Panteón de Sevillanos Ilustres, aunque su alma nunca salió de su amada España de "estos días azules y este sol de la infancia...". ¡Éste debería ser el verdadero legado de los hermanos Machado para todos los españoles!