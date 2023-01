Antonio Camuñas ha sido de los pocos españoles en rememorar el tercer aniversario de la muerte de la Infanta Pilar, fallecida el 8 de enero de 2020. Lo hizo con una serie de tuits muy interesantes de los que llamó la atención un comentario: “Para quienes no la conocían era altiva y un punto antipática. En realidad era muy simpática y generosa hasta decir basta, pero tenía su carácter: no se acostumbraba al trato irrespetuoso de hoy en día”. Recordé de pronto la reflexión de Camuñas al conocer la enésima agresión que sufre un médico en el ejercicio de su profesión. En este caso se ha tratado del muy respetable doctor Gutiérrez Caracuel, que lleva décadas de servicio al prójimo en las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío, el que tantas veces es referido como buque insignia de la sanidad andaluza. Es estremecedor el testimonio del doctor, recogido por Noelia Márquez en las páginas de este periódico: “Sentí mucho miedo y sigo teniendo miedo. El paciente se levantó de la cama y me persiguió amenazándome de muerte e insultándome. Es mucho peor la agresión emocional que incluso la física. Tenemos que atender a muchos pacientes, de la mejor manera posible, y encima... este trato”.

Nos hemos acostumbrado con gran facilidad a las faltas de respeto. Y también –todo hay que decirlo– a ser acusados de autoritarismo cuando uno exige sencillamente respeto. Los médicos sufren con frecuencia un trato reprobable porque han sido reducidos a proveedores, un calco de lo que ocurre con los profesores en toda España y en todos los niveles académicos. Galenos y docentes no son vistos como una autoridad en el mejor sentido del término, como personas que dominan su materia y ayudan al paciente o al alumno, según los casos, y que por tanto son tenidos en una posición superior por aquella regla tan antigua que se resumía en la edad, la sabiduría y el gobierno.

Mala cosa cuando el recordado Imbroda, consejero de Educación, tuvo que sacar una ley para que se reconociera la autoridad de los profesores. No hubo mejor intención al mismo tiempo que no hubo mayor prueba de la degradación a la que entre todos habíamos condenado a los docentes. La autoridad, esa autoridad tan hermosa del maestro, el profesor o el catedrático, no se logra a base de leyes, aunque ahora nos aferremos a ellas para recuperar el terreno perdido. Ningún médico debe acudir a su trabajo para salir corriendo de un paciente. Pero nos hemos acostumbrado al trato irrespetuoso de hoy. Se ve que en todos los órdenes. Es el precio de confundir igualdad con igualitarismo y autoridad con autoritarismo en un contexto cargado de derechos y con pocas y camufladas obligaciones.