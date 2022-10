Otra vez a toquetear los relojes

Recuperaremos esta madrugada la horita que nos quitaron en marzo y todo comenzará antes a partir de ahí. Amanecerá antes y anochecerá también antes, por lo que no termino de entender a qué tanto cambio. La explicación está en el ahorro energético y la verdad es que cuesta comprender la medida, pues si es cierto que antes se apaga la iluminación eléctrica por la mañana, también antes se enciende por la tarde. Hace ya casi cincuenta años que se impuso esta medida por los mandarines que manejaban los hilos del mundo y la cosa sigue igual, como igual sigue la sinrazón de que nuestros relojes marquen la misma hora que los italianos y una más que los de nuestros vecinos los portugueses. En fin que razones tiene la vida que la razón no comprende, pero lo cierto es que esta noche tendremos la oportunidad de dormir una hora más, lo que no es nada desdeñable.