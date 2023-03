A modo de excusatio non petita diré que no practico en absoluto la cofradefobia. Muy al contrario, creo que las hermandades y el universo que las rodea son, pese a sus ridiculeces, una última barrera contra la globalización y la conversión del orbe en un anuncio de Evax Extrafina, en algo aséptico y limpio, racionalista y políticamente correcto como un campus californiano. Ya saben que Chesterton dijo aquello de que cuando se deja de creer en Dios se cree en cualquier cosa. Y, una vez más, tuvo razón. He visto ciudades españolas transformarse en tristes remedos de Wisconsin por tapar sus altares y olvidar sus imágenes tutelares o titulares, que lo mismo da. Aunque en la actualidad goza de una estupenda salud, pocas cosas como la religiosidad popular andaluza merecen ser conservadas por motivos de salud mental y espiritual, histórico-artísticos, turísticos (ya puestos a tragar), etcétera. Pero aún así, todo tiene una medida y en estos días la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿pero cuántos viacrucis hay en Sevilla? Antes, lo normal era quejarse de las hermandades de Gloria cuando por mayo hace la calor y el mundo es encantadoramente cursi, pero a este paso los viacrucis van a sustituir a estas procesiones como dianas de las iras de los conductores cabreados y de los vecinos podemitas (aunque de estos también los hay capillitas, pero con la excusa antropológica y manteniendo intacto su proclamado ateísmo, como si emocionarse delante de la Macarena o el Gran Poder, aunque sea sin ortodoxias vaticanas, no fuese una formas de impugnar el materialismo dialéctico y otras teorías impías).

Reconozco, por supuesto, mi ignorancia. Para mí la Cuaresma empieza el mismo día que la Semana Santa, el Domingo de Ramos, con la Paz por el parque y sus niños llorones, sus globos, su solajero y sus muchachas en flor (pornorramos, lo llamó un mártir de la libertad de prensa sevillana y sevillista). No estoy pendiente, pues, de los cultos y tradiciones previas, aunque reconozco que he acudido a algunos que me han sorprendido por su belleza de terciopelo antiguo. Quizás este año hay los mismos viacrucis que siempre, pero desde luego se hacen notar más, como los moros del exhumado Queipo. Sin consultar internet me salen varios: el de toda la vida (Pilatos), el del Cachorro, el de Santa Marta, el de Santa Cruz... Ahora bien, puede que el capilleo tenga razón y sea necesario este bucle de oraciones y penitencias en un mundo atormentado por la inflación, la Guerra de Ucrania, los políticos puteros, el lado humano de Pedro Sánchez... La Historia nunca ha dejado de ser un gran viacrucis.