El concepto, desarrollado con rigor científico, se lo leí por primera vez a Manuel Pérez Yruela, sociólogo de afinada pluma, en un pequeño trabajo -por corto que no por falto de ambición- sobre el Estado del Bienestar y su valoración por la ciudadanía. Como recordarán, el nivel de un país se medía, entre otros ítems, por la renta per cápita o el número de electrodomésticos de cada hogar, aunque esto ha quedado afortunadamente desfasado. A esos datos estadísticos los expertos le añadieron dos cuestiones que pesan más que los años que tenga nuestro coche: la seguridad y la felicidad. Eso es lo que explicaba tan bien Yruela como parte de una sabiduría de vivir. La diferencia entre la buena vida (holganza y hasta síndrome de la cigarra) a la vida buena, es tanta como la inteligencia social que se demuestra al saber vivir.

Esa idea -y Smash y Triana y Lole y Manuel y Just Down y Caótica y Manuel Grosso y La Muy y El Paseo y Renacimiento y Fran Matute (vaya mezcla)- me ha venido a la cabeza con la flamante campaña que el Ayuntamiento ha presentado para darle un meneo a la marca Sevilla. Ciertamente, Sevilla es una marca en sí misma, pero lo que no reinterpretas y revisitas tú lo hacen otros, así que más vale que nos hayamos puesto manos a la obra antes de que un dircom de Massachusetts o de Nanjing nos devuelvan la imagen de nuestra ciudad, tal delantal de lunares con volantes (que tienen su rollo, quién lo niega). Y lo mejor, aparte de la estética, es esa imagen de Sevilla como hija del sol y de las sombras. De certezas y dudas. De tradición y vanguardia (redundancia de libro: lo clásico fue una vez innovador). De tópicos y antitópicos. "Con todos sus sevillanos", replicó Benito Moreno en unas sevillanas (el más lacio versificando el jolgorio, otro juego de sombras) a Machado que añoraba la Sevilla vacía. O vaciada que dirían ahora.

Una campaña no es un programa. Una campaña no resuelve asuntos como la gentrificación o la saturación de locales para turistas a los que la pandemia ha tumbado como una fila de naipes. No. Aunque sí es una declaración de intenciones. La rúbrica de una identidad. Logos o lemas funcionan como esos juegos mudos del abanico que tanto dicen sin soltar palabra, la mimética como antecedente de esos emoticonos que nos están convirtiendo a todos en afásicos.

Luces y sombras. El sol cayendo a chorro sobre Sierpes o la calle Dolores Ibárruri. Las sombras aliviando la esquina de José Saramago o la glorieta de Bécquer. Las caricias soñadas del callejón del Agua que tuvieron el efecto llamada para una generación que supo que la vida buena no se decide en los despachos. Que la mejor Sevilla (hola, sevillanos) es la que entre todos hacemos, deshacemos, miramos y ocultamos cada día.

Sevilla, el diván para unos tiempos locos.