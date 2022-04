Que vienen los gallegos

DECÍA Álvaro Cunqueiro (o al menos eso me ha contado el querido Manuel Gregorio González, biógrafo del difunto) que un hombre siempre debe desprender un ligero aroma a vino. Así pensamos en Fraga, Castroviejo o Cela, grandes gallegos a los que la cursilería de los tiempos actuales ha condenado a coger polvo en los soberados de la memoria colectiva. Me gusta imaginar a los gallegos como en los andaluces del norte: simpaticones y clientelistas, con tendencia a la superstición y la religiosidad popular, muy dados a los desmanes urbanísticos, brillantes, algo chapuzas y con ciertos dejes tercermundistas; buenas personas y con propensión a generar genios de las letras, pero no de la termodinámica. Y, sobre todo, oliendo moderadamente a vino para no sentirse desnudos como la Monroe sin su Chanel Nº5.

Los gallegos tenían fama de ser los parias de la emigración nacional en Sevilla, como los andaluces en Barcelona, Madrid o Bilbao. Se colocaban el costal, se dopaban con tabacazo y aguardiente, y cargaban como mulos lo que fuese, desde un piano de señorita a una caja de latas de sardinas, pasando por el paso de las Siete Palabras. De ahí que a los costaleros de antaño les llamasen gallegos. Pero algo debieron prosperar en el gran negocio hispalense de los bares, tascas y figones. En los años de mi primera juventud abundaban en Sevilla los garitos galaicos, donde te servían el rico ribeiro en tazas de loza blanca y el menú apenas salía de la empanada y el pulpo con pimentón. En la ciudad anterior a la Expo, aquellas tascas con el suelo lleno de colillas y calendarios del Santo Apóstol nos parecían de lo más exóticas, como los restaurantes chinos en los que podías ver mujeres desnudas en el fondo del vaso o los despachos de shoarmas que fomentaban nuestros sueños orientalizantes. Pocos alicientes había entonces para la mocedad cosmopolita.

Pero antes que cargadores y mozos de cuerda, los gallegos, mezclados con leoneses y asturianos, fueron conquistadores de Sevilla y su reino. Tanto que llegaron a darle su nombre a la Sierra de Huelva, nominada siglos ha como la Banda Gallega. Y ahora vuelven como tales. No como proletas desdentados, sino como próceres de la derecha española, con sus trajes y sus buenos menús, dispuestos a alcanzar en la rica Isbiliya, una vez más, el mando de un PP que habla galaico con fluidez. Nunca he estado junto a Feijóo como para saber si desprende o no un ligero aroma a vino. Pero debería. Yo le invitaría a un par de ribeiros en el Cambados, el restorán gallego donde Lopera se tomaba las fantas antes de los partidos del Betis, en lo más frondoso de ese “Macondo sevillano” que es Heliópolis, como dice don Tacho Rufino.