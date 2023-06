Oficialmente llega hoy a poco de las cinco de la tarde, pero sólo oficialmente. El verano lo tenemos entre nosotros desde Feria y hace tres o cuatro noches no bajaron los mercurios de los 26 grados, una barbaridad que te lleva al insomnio más inmisericorde. Es lo que pasa por aquí de forma habitual, que el verano se da unas prisas por llegar que no vienen a cuento. Estos días he oído repetidamente que el verano llegó antes que nunca y eso es porque el personal no tira de rigurosidad memorística. Cierto día de San Antonio se disputaba en Nervión una semifinal copera entre el Sevilla y el Sporting de Gijón y fue tremendo, no pudo hacer más calor. Tanta calor hizo aquella noche que siempre había un equipo en inferioridad numérica, pues raro era el momento en que no había un futbolista bebiendo en la banda.