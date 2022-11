La violencia juvenil y el rol paterno

Inmigración descontrolada y falta de atención de los padres como causas principales de la ola de violencia juvenil que padecemos. Lo primero es un asunto tabú para la hipócrita progresía, pues se trata de no cercenar la entrada de futuros votantes y lo segundo es algo que debería avergonzar a cuantos padres han soltado a las calles a criaturas violentas. Los hechos que sucedieron la noche de Halloween y los que ocurren en cualquier botellona de fin de semana son demasiado elocuentes como para no poner pies en pared. Lo de la inmigración sin control es una causa perdida mientras no haya cambios en el puente de mando. Lo segundo es un toro que hay que coger por los cuernos para que, al menos, los niños en sazón no rompan en violentos que hagan de la delincuencia su modus vivendi. Ahí es donde los padres no pueden bajar la guardia... mientras se esté a tiempo.