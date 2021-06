¿Estamos volviéndonos locos o tontos?

Está de moda que las hermandades contraten community managers. No basta un miembro de la junta de gobierno con habilidades en este terreno o un hermano cualquiera que las tenga y las ofrezca GRATIS a su hermandad haciendo eso tan hermoso que es ofrecerle parte de su tiempo libre. No, no basta. Es cosa de profesionales remunerados. Porque no se trata solo de esa iniciativa estupenda que algunas hermandades iniciaron antes de la pandemia y ésta convirtió en necesaria: la emisión en streaming de los cultos que, lógicamente, corresponde a profesionales en su instalación primera de cámaras y si los cultos solemnes se quieren ofrecer con mayor riqueza de planos. Tampoco se trata de hacer llegar informaciones puntuales de interés para los hermanos. Se trata también, y en muchos casos sobre todo, de bombardear las redes con la presencia de la hermandad como si fuera una marca. Hasta photocall ponen algunas. ¿Se llegará a una alfombra roja con las cámaras retransmitiendo la llegada de 'personalidades' a un besamanos o una función principal como si fueran los Oscar? Por no mencionar los vídeos para promocionar candidaturas o defender la permanencia de una imagen que se quiere sustituir por otra.

Quienes urgen a la contratación de community managers para gestionar la comunicación y la imagen de las hermandades-marcas supongo que también pensarán que los hermanos mayores deberían tener titulación en gestión de empresas, los mayordomos en Ciencias Económicas, los priostes en Bellas Artes, Conservación del Patrimonio y Artes Escénicas o los diputados mayores de gobierno en las ciencias militares de la topografía, la táctica, la logística o la geoestrategia. Porque, afirman, bordados, orfebrerías o restauraciones se encargan a profesionales. Curiosa forma de confundir las cosas.

Lo peor, por más tramposo y embustero, es afirmar -cito literalmente- que "si Jesús viniera de nuevo estaría en las redes sociales". Decirlo de quien solo escribió unas pocas palabras desconocidas en la tierra con el dedo y eligió un apartado y sometido rincón del imperio en vez de la poderosa Roma que era la cabeza del mundo, el más poderoso centro de una red de emisión de mensajes, es ir demasiado lejos. Este disparate ha llevado a que desde sectores de la propia Iglesia se haya llamado a Jesús "el primer influencer de la historia". Ya… El precursor de Cristiano Ronaldo, Ariana Grande o Selena Gómez.