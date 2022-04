Cuándo votar

Será porque esperan que el pacífico 20º Congreso Nacional del Partido Popular que empieza hoy en Sevilla sea balsámico o porque las últimas semanas han puesto de manifiesto un profundo malestar ciudadano con el Gobierno de Pedro Sánchez o porque los sondeos muestran una recuperación tras el febrero negro que acabó con el liderazgo de Pablo Casado, pero los dirigentes del PP-A parecen decididos a recuperar el calendario electoral que tenían en mente antes de que Isabel Díaz Ayuso soltase la bomba atómica contra su ex amigo y provocase la mayor crisis en su partido desde 1989.

Como entonces, será en Sevilla donde el partido se resetee, aunque no será una refundación como aquella en la que Manuel Fraga rompió la carta de dimisión manuscrita de José María Aznar a la voz de "ni tutelas ni tutías".

La proclamación (por no decir aclamación) de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido no sólo ha desactivado a tiempo la implosión sino que ha elevado la moral de la tropa pepera. Habría que preguntarse si en demasía.

Lo cierto es que si a finales de febrero parecía descartarse el adelanto electoral en Andalucía, ahora se retoma con la idea de citarnos a votar en junio o, como muy tarde, en octubre.

Tiene razón el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, en verbalizar que la legislatura está agotada. Lo está. Tanto como en diciembre pasado cuando se visualizó que PSOE y Vox unían sus fuerzas para bloquear el Presupuesto de 2022.

Sólo entonces hubo un motivo de peso para justificar que los andaluces fuésemos unos meses antes a votar, porque ese Presupuesto era fundamental para la recuperación económica tras la pandemia.

Puestos a elegir entre junio y octubre, a la vista de lo ocurrido en los últimos meses. junio da la ventaja de que la próxima legislatura comenzaría con el próximo curso político y no se perdería medio año. Pero tiene la desventaja de que no hay una razón de peso para justificar lo que no se consideró necesario en diciembre. Octubre sería una fecha natural, casi en el momento que tocan las elecciones, pues en 2018 se votó a inicios de diciembre, pero impediría aprobar un Presupuesto en tiempo y forma este año, lo que obligaría a una segunda prórroga de las cuentas de 2020, aunque es un mal menor fácil de solventar, como se demostró en 2019, cuando este Gobierno del cambio aprobó dos presupuestos.

La decisión la tomará Juanma Moreno, que gusta de gobernar como Feijó, con moderación y prudencia. Confiemos en que sirva para que trate a los andaluces como adultos.