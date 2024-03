EL turismo ha ganado peso de forma progresiva e imparable en Sevilla, y nadie duda que supone una parte fundamental de su economía. Sin embargo, estos procesos no se encuentran exentos de problemas y contradicciones, que se expresan de forma diversa en el espacio urbano, provocando ciertos cambios sociales, espaciales y económicos, que se evidencian en torno a usos incompatibles del espacio público, incremento generalizado del precio de la vida, sustitución de residentes por visitantes en el parque residencial, desplazamiento forzoso, declive demográfico en el centro histórico, o sustitución y desaparición de tipologías comerciales tradicionales, entre otros.

En la consideración de estas amenazas, se ha suscitado recientemente una gran controversia ciudadana respecto a la posibilidad de crear un tributo por usar el espacio público de la Plaza de España. En concreto, sobre la intención del señor alcalde de Sevilla de cerrar este espacio público para cobrar una entrada a los turistas, con el fin, dice, de obtener recursos para sufragar su mantenimiento.

Nadie parece haberse percatado, pero en mi opinión, con su propuesta de cierre lo que realmente pretende el señor alcalde es volver a poner sobre la mesa la necesidad y oportunidad de la tasa turística en Sevilla, como ya tienen implantada en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y en los 150 destinos turísticos más importantes mundo, frente a la negativa de los responsables de la Junta de Andalucía a permitir su aprobación. Y de camino pedirle al dueño del edificio que enmarca el espacio público de la plaza (el Estado) una pequeña colaboración de cinco millones de euros anuales para el mantenimiento de este espacio público. No puede entenderse de otra forma. Una astuta maniobra, sin duda, que viene a demostrar, una vez más, la experiencia adquirida por el señor alcalde en su anterior etapa como regidor de la villa de Tomares.

Porque yo no puedo ni imaginarme que el señor alcalde de Sevilla vaya a querer que sus conciudadanos no puedan pasear por el espacio público de la ciudad cuando les apetezca (para eso se han puesto los serenos, ¿no?), o que para hacerlo tengan que pagar o inscribirse en una lista para que les den día y hora. No, eso no puede ser, es imposible, creo yo.

El lobby turístico está a favor de la tasa turística, e incluso del incremento del IBI

Sí, ya sé que, en Barcelona, que saben mucho de turistas (recibe más del doble que Sevilla) privatizaron un parque público (el Parque Güell) que ni siquiera la “podemita” alcaldesa Colau se atrevió a revertir. Pero claro, allí tiene más poder el lobby turístico que el lobby ciudadano, y eso no pasa en Sevilla. Aquí, la ciudad no está parasitada por estas empresas en beneficio propio, sin que nadie les reclame que parte de estos beneficios se reinviertan en la calidad de la ciudad. Al contrario, en Sevilla, seguro que el lobby turístico está a favor de la tasa turística e, incluso –me han dicho–, a que se les incremente el IBI para coadyuvar al mantenimiento de los recursos públicos de la ciudad, que son el origen básico de sus negocios.

Aquí, tanto la administración municipal como la ciudadanía tienen el convencimiento, y así lo transmiten permanentemente, que el espacio público constituye el ámbito para el uso y disfrute general de todas las personas, en el ejercicio de sus derechos y libertades. Y que Sevilla no va a caer en la trampa de mercantilizar su espacio público, por muy valioso que este sea, bajo la excusa de que el turismo masivo lo degrada. Por ello, nuestros gobernantes no van a claudicar a las dinámicas dominantes que tienden a debilitar y privatizar los espacios públicos con fines, sobre todo, económicos o de mercado y con graves consecuencias para los ciudadanos, que, a cambio de una seguridad escenificada o una oferta de actividad pautada, ven mermados sus derechos ciudadanos. ¡Ni mijita!

No hay que preocuparse por la pérdida de derechos para la gran mayoría de ciudadanos

Lo dicho, en Sevilla no hay que preocuparse por la pérdida de derechos para la gran mayoría de ciudadanos, el derecho a un espacio público libre, espontáneo, imprevisible e integrador, que sea capaz de plantear unas reglas de juego justas e igualitarias para todos sin discriminación.

Quisiera aprovechar la ocasión que me ofrece Diario de Sevilla para denunciar algunas de las falsas noticias que circulan por la red sobre estos temas. No es cierto que a los turistas se les vaya a cobrar por pisar el Real de la Feria, ni a las cofradías por usar el espacio público de la ciudad durante la Semana Santa... Bueno, y muchos otros días del año también.