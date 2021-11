Basura fuera de los contenedores

Barrio de Nervión. En una zona que no es precisamente de las depauperadas de la ciudad. Puede que las haya en algún punto de este enorme distrito. Pero no aquí, aquí viven familias de clase media, e incluso media alta, y universitarios y gente a las que se les supone una educación, cierta cultura... Bajo a tirar la basura. Y me encuentro el contenedor rodeado de bolsas que han dejado fuera, con toda la porquería en el exterior. ¿Por qué lo hacen? Pues compruebo que en el interior del contenedor queda espacio suficiente para más bolsas. Qué asco. No tenemos arreglo.