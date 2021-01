Esta previsto, si no lo han hecho ya, que dentro de los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla haya un millón de euros para las hermandades de la ciudad, después de que en el año 2020 las cofradías no salieran a la calle y este año vaya a ocurrir lo mismo. Señor alcalde, me duele mucho que con los impuestos que recauda la Hacienda Local se financie a las hermandades quizás por un puñado de votos a su favor. La ciudad lleva mucho años con retrasos en infraestructura, en empleo, transporte público, etcétera, y a usted se le ocurre dar un millón de euros a las hermandades, quizás a fondo perdido. Creo que el Ayuntamiento no es la entidad apropiada para ello, sino el Arzobispado de Sevilla.