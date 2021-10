No salía de su asombro el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al ser preguntado por la polémica mediática en torno a la carta del Papa con motivo del bicentenario de la independencia de México. Por cierto, de la lectura del texto, de sólo un folio, de ningún modo se deduce la enrevesada interpretación que sitúa al Pontífice del lado de las corrientes indigenistas frente a la malvada potencia colonizadora, España. Lo que ha hecho el Papa ha sido "reconocer los errores en el pasado", por los que tanto él como San Juan Pablo II y Benedicto XVI han pedido perdón. Hubo abusos, pero eso no impide valorar la gesta de la evangelización llevada a cabo por los españoles, que los papas no han dejado nunca de ensalzar.