Reguetón en la madrugada

Soy vecino de la calle Lictores. Acompaño a este escrito una imagen del registro en mi móvil de mis llamadas las últimas madrugadas a la Policía Local de Sevilla por causa de la música de reguetón a un volumen altísimo perpetrada con nocturnidad y alevosía por jóvenes botelloneros. Se reúnen estos señores en la plaza dura del parque José Laguillo. Cuando en algunas comunidades autónomas se ha vuelto al toque de queda, aquí los jóvenes no vacunados siguen contaminando al resto de virus y de ruido.

En la Policía Local me han dicho varias veces que es un problema que afecta a toda la ciudad. No es que no quisieran acudir a la llamada, pero me llama la atención esa respuesta. Parece un modo resignado de ver el problema. Es como decir: “Compréndalo. Tienen que divertirse. Ya nos pasaremos”. Por no hablar de los padres de esas criaturitas. Una sociedad que permite la falta de descanso de los vecinos es una sociedad enferma de egolatría y, por tanto, de malas intenciones. Este virus no sé si lo venceremos, pero a veces es peor la mala educación. A ver a qué hora tengo que llamar esta noche...