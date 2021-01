Universidad de Sevilla insensible

Las fotografías que publicó Diario de Sevilla el sábado 23 de enero de estudiantes apiñados en la ETSI de la Universidad de Sevilla, en una semana en la que asistimos a una espectacular escalada de la pandemia, nos han sobrecogido. Somos un matrimonio de una edad ya bastante arriesgada para el Covid-19, pero, como muchos otros, tenemos un hijo en edad universitaria (precisamente en la ETSI). Los tres llevamos toda la pandemia sacrificando nuestro ocio, nuestra vida social, extremando las precauciones… Un régimen de vida duro para nosotros, claro, pero más entristece al comparar nuestras vidas a los 22 años con la que él vive en los suyos, recluido en un cuarto de estudio. Afortunadamente él es un estudiante ultramotivado que lo que pierde en diversión o disfrute de amistades lo invierte en unas, ya antes del Covid, interminables jornadas de estudio.

Pero la Universidad de Sevilla parece ser muy poco sensible a estos sacrificios que, al igual que nosotros, llevan soportando muchas otras familias. Unos esfuerzos quizá inútiles ante esta situación, cuando, contrariamente a las recomendaciones más sensatas para hacer frente a esta tragedia, se hace coincidir a multitud de estudiantes en espacios reducidos y dudosamente ventilados (ironizados tan ingeniosamente por el sr. Navarro en Diario de Sevilla como “espacios libres de Covid”, pero sin evidencia alguna de serlo). Muchos expertos ya han alertado de estas actividades en las universidades como situaciones de elevado riesgo, a lo que contribuyen sin duda los hábitos sociales más extendidos, dada sus edades, entre los asistentes, la diversidad de sus procedencias geográficas...

Durante la pandemia hemos asistido a un despliegue de medios tecnológicos y de actividades on line sostenidas por ellos cuyo éxito ha desmontado mitos y escepticismos, permitiendo la continuidad e incluso una provechosa modernización de organismos y empresas que ha sido puesto de relieve por reputados especialistas en foros profesionales de distintos sectores. Unos avances que la US prefiere ignorar, como parece también hacer con la magnitud de la pandemia por el Covid-19, con las peligrosas situaciones que se producen en las actividades presenciales multitudinarias, con la insuficiencia de las medidas de seguridad implantadas en relación con la duración y número de participantes en ellas… Claro que el magnífico sr. rector de la US no va a tener que estar tres horas seguidas en un pupitre junto a decenas de personas en aulas-sótano (aulas de la ETSI, por ejemplo), una auténticas “cámaras de Covid” en estos días.

Evidentemente, para la US, la pandemia y sus miles de víctimas son algo que no le atañe.