El desorbitado precio de la luz

El precio de la electricidad se ha desorbitado en los últimos meses. La luz es una necesidad prioritaria en todos los sentidos. Todo se mueve con energía eléctrica, no hay un electrodoméstico del hogar que no se mueva con la electricidad. Y los negocios también se sostiene con la luz eléctrica. Esto conlleva a una subida del precio de todos los productos, con un incremento en el Índice de Precios al Consumo (IPC), que subirá en este año cada día más. La energía eléctrica es un bien de primera necesidad, y los sueldos no están por la labor de pagar esos precios tan desorbitados, ya que los consumidores no nos podemos permitir pagar esos precios de la electricidad. Y no digamos los pensionistas que tienen una pensión ínfima. Y el Gobierno de España no acaba de ponerle freno al precio que aplican las empresas eléctricas. Esto va por mal camino y sin saber cuándo se abaratará el precio de la luz. El próximo año tendremos un incremento del IPC por encima del 4%, una barbaridad. Esperemos que bajen los precios.