El hundimiento de la hostelería

No hacen falta más llamadas de socorro para saber que la hostelería española se está hundiendo y con ella no sólo cientos de miles de puestos de trabajo, una verdadera tragedia, sino también miles de negocios que van cerrar sus puertas, lo que va a repercutir muy seriamente sobre la economía, pues no en balde es un sector que representa más de un 6% de nuestro Producto Interior Bruto.

Una riqueza incalculable que vamos a tirar por la borda salvo que se adopten medidas urgentes, eficaces y reales para ayudar al mantenimiento de una actividad primordial, por lo que significa tanto para el conjunto de la población española como para el turismo procedente del exterior, por ser la gastronomía, en su conjunto, y el ambiente de nuestros bares y terrazas uno de sus principales atractivos.

Es inconcebible que mientras en otros países europeos en los que el peso de la hostelería en su economía no es tan grande como en España se decretaron ayudas directas inmediatas, aquí los responsables políticos sigan discutiendo el cómo y el cuándo y la pertinencia o no de tomar determinadas medidas, lo que va a significar un quebranto irrecuperable si no actúan de forma inmediata.