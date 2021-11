La importancia de la ciencia

Unos tiempos como los nuestros engendrarán inevitablemente movimientos religiosos que se presentarán y se publicitarán como renovadores y diversas filosofías del estilo "new age", opuestas al razonamiento científico. Está ocurriendo ya, con toda esa hostilidad a la ciencia e incluso al pensamiento racional en general. Hay ya toda una corriente, o más de una, en esa dirección. No hay más que ver y escuchar a ciertos pensadores ecologistas, con una actitud que no tiene mucho sentido cuando a la hora de denunciar ciertos riesgos ecológicos no tienen en cuenta que sin el análisis científico ni siquiera conoceríamos tales riesgos; es que ni los sospecharíamos. Creo que nuestra era no es más peligrosa ni más arriesgada que las de generaciones anteriores, pero el balance de riesgos y peligros ha cambiado. Y por eso nuestra manera de enfrentarnos a ellos debe ser diferente a las que emplearon nuestros antepasados. Vivimos en un mundo donde los peligros creados por nosotros mismos son tan amenazadores, o más, que los puedan proceder del exterior. Algunos son verdaderamente catastróficos. A la vista está. No tenemos más que reparar en todo lo ocurrido en estos dos últimos años. Bueno, en lo que sigue ocurriendo, porque desgracidamente parece que estamos aún lejos de superar esta pandemia del coronavirus. Creo que sólo si somos conscientes de eso podremos avanzar algo, ir solucionando el problemón. Y sobre todo con una investigación científica rigurosa, no creyendo en milagros. Será la única manera de intentar hacer de éste un mundo algo mejor.