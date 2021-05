Quería compartir mi opinión acerca de una situación de hoy en día, la cual me crea una gran incertidumbre, y es el estancamiento del cine en los últimos años. ¿Acaso las plataformas digitales han sobrepasado este gran fenómeno? Si echamos la vista atrás nos damos cuenta la verdadera ilusión de lo que era el cine, ese gran estreno que tanto tiempo llevabas esperando, esa sensación de olor a palomitas que no puede faltar en ninguno de sus rincones o una cartelera que esperabas con ansias a que fuera actualizada.

¿Quizás todo esto no ha cambiado, no? ¿Y si quienes hemos cambiado somos nosotros? Con el paso de los años y las últimas tecnologías la mayoría de los ciudadanos disponen de al menos una plataforma digital donde gozar de numerosas películas o series, de una forma económica, cómoda y satisfactoria, ¿para qué ir al cine, no? Bajo mi punto de vista es incomparable y verdaderamente triste que esté ocurriendo esta situación, ya que, claro, es más fácil ver una película en el salón de tu casa, pero ¿dónde queda la ilusión?