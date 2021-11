Qué lejos está Cádiz

"Qué bonito es Cádiz", es lo que más me repiten cuando me preguntan de dónde soy desde que me vine a vivir a Madrid. Cádiz, esa provincia llena de vida y de playas paradisíacas con la que todos sueñan, pero ¿qué pasa con Cádiz cuando termina el verano? Pasa que, si quieres ir a ver tu familia que está en Algeciras, sólo tienes un tren al día, por el que tienes que rezar para conseguir un asiento porque desde la crisis sanitaria redujeron horarios y aún lo mantienen; pasa que las vías que quitaron en Extremadura porque estaban estropeadas las pusieron en Algeciras y cuando te vas acercando al sur tienes suerte si el tren no se para; pasa que 662 kilómetros se vuelven un abismo y no por la distancia sino porque nos hacen estar lejos. Es triste renunciar a ir a casa porque, con las conexiones existentes, en muchas ocasiones llegar hasta allí se vuelve una aventura, y el fin de semana no es tan largo como para poder llevarla a cabo. Ojalá aprendamos de la lección que nos ha dado el Covid-19, de lo duro que es estar lejos estando cerca, y cada fin de semana los que estamos en el sur podamos ver a los nuestros.