Yo, siendo alumno de Bachillerato, ahora con la nueva ley, ¿para qué voy a esforzarme para sacar buena nota si se me va a compensar igual que el alumno que no trabaja nada. Gracias a esta ley lo que conseguirán es convertir a nuestra generación en una sociedad mediocre que se conformará con lo mínimo y que no se esforzará por nada.