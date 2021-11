La auténtica maravilla de nuestro complejo mundo tecnológico, dada la frustración que hay implícita en la ley de Murphy -"Si algo malo puede pasar, pasará"-, no es que si algo puede salir mal, saldrá mal, sino que todavía haya algunas cosas que salgan bien. Cuanto más complejo sea el mensaje, mayores son las posibilidades de que se produzca algún error. A medida que la creciente complejidad de las nuevas tecnologías hace que aumente su propio apetito de precisión, nuestro archienemigo, la desorganización, redobla sus esfuerzos en la búsqueda del error humano, su mejor aliado, y si no encuentra el error, ya que lo malo es útil y lo bueno no lo es, se conformará con la mera mentira. Y mientras tanto, seguimos fingiendo, encorvados sobre nuestros móviles, que estamos superinformados. Y admitiendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, ya que "lo malo es útil y lo bueno no lo es".