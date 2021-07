Afortunadamente no he vivido ninguna guerra civil. Ahora, no entiendo nada... Otra vez el empeño que tiene el Gobierno central actual con el Valle de los Caídos y con la Memoria Histórica. La Guerra Civil española, por desgracia, forma parte de la historia española, la cual hay que respetar. Con todo lo que está pasando, ha pasado y lo que pasará en un futuro en España, estamos siempre atascado con lo mismo, la misma retahíla de siempre.