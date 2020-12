La salud, lo primero

El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha comunicado que en 2021 nos quedaremos una vez más sin la Semana Santa de nuestra ciudad. Nos tocará esperar para volver a vivir la semana más especial en la que en esta ciudad se vive la fiesta más señalada en el calendario del sevillano. A raíz de esta decisión han salido a la luz varias opiniones de diferentes tipos de personas e ideologías. Muchas de ellas mostraban el dolor que suponía que en esta ciudad no se viviera de nuevo la fiesta, pero a muchos otros “aficionados a las procesiones” les ha molestado esta decisión.

¿Hasta qué punto de inflexión hay que llegar? La situación, desgraciadamente, no nos permite vivir las fiestas señaladas como nos gustaría pero ¿es que acaso no somos conscientes? Un número considerable de personas no están de acuerdo con la decisión tomada pero ¿no se dan cuenta de cómo está la situación? Sevilla tendrá que esperar una vez más, pero no se preocupen, que esto sólo ha sido una mala chicotá y si queremos tener Semana Santa en el año 2022 sean conscientes y responsables con esta situación.