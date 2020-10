La utopía en una situación distópica

En la situación distópica que vivimos, no hay que volverse locos ni tirar la toalla a las primeras de cambio, sino reconocer la capacidad que tenemos de transformarnos si vivimos en coherencia con nuestros pensamientos y sentimientos auténticos, de alegría incondicionada, de paz y de amor, que surgen de la comprensión de lo que verdaderamente somos, de nuestra esencia experimentando en la forma.

Nos conviene cambiar la lente por la cual miramos y liberarnos del peso de nuestros falsos aprendizajes. Porque fuimos educados en la separación, la carencia y la competición, lo que ha dado forma a nuestros egos, defensivos, que saltan cual piloto automático cada vez que nos alejamos del estado de alerta.

Una de las cosas que conviene aprender también es a manejar la palabra, la cual tiene capacidad de disolver el miedo y alimentar la utopía, si es consciente, o, si no, de enredarnos aún más en la distopía (lo contrario a la utopía).

Nada ni nadie puede impedirnos realizar la utopía en nuestras vidas –ese estado de cosas donde la parte y el todo se reconocen y crean armonía– si estamos alerta y utilizamos bien el poder transformador de la palabra.

Conviene disfrutar al máximo de las bondades de la vida, siempre generosa. Que no nos engañen con lo del “valle de lágrimas” y tal y cual. A menudo no seremos entendidos por ese mundo disfuncional que nos rodea, pero no es cosa que nos competa.