A vueltas con la democracia

El de democracia es un concepto dado a la controversia, académicamente y en el espacio público. No digamos ya cuando el asunto discurre en el escenario de una conversación familiar, coloquial... Los debates no sólo discurren en torno a la definición más adecuada de democracia, sino también a los distintos tipos de democracia. A veces da la impresión de que existen tantas acepciones del término como intervinientes en el foro -ah, y todos, por supuesto, se tienen por "demócratas"-, sea éste de la condición que sea y tanto si su nivel es alto, medio o bajo. Pero la mejor definición de democracia, sin ninguna clase de adjetivos, es la combinación de soberanía popular y gobierno de la mayoría, ni más ni menos. Después, la democracia puede ser directa o indirecta, liberal o iliberal. De hecho, la etimología del término "democracia" alude a la idea de autogobierno del pueblo, es decir, un sistema político que permite al pueblo autogobernarse. La diferencia principal entre democracia, sin adjetivos, y democracia liberal estriba en que ésta apela a un régimen político que no sólo respeta la soberanía popular, sino que también establece instituciones independientes especializadas en la protección de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y la protección de las minorías. Todas las democracias liberales se caracterizan por tener instituciones cuyo propósito es proteger esos derechos fundamentales para evitar que surja una "tiranía de la mayoría".