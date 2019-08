La Consejería de Salud debe ser más diligente

La Consejería de Salud tuvo que ampliar ayer la alerta por listeriosis a 12 nuevos productos de la cárnica Magrudis, a pesar de que el miércoles pasado -el 21 de agosto- la había declarado ya sobre cuatro fiambres de la misma empresa y el jueves anterior -el día 15- la primera sobre su carne mechada. El listado de productos figura en la página digital de la Asociación Española de Seguridad Alimentaria, del Ministerio de Sanidad, sin que se haya recogido aún en la web de la Consejería de Salud, que cuenta con un apartado para alertas alimentarias. Esto es sólo una muestra de los errores que está cometiendo la Consejería que dirige Jesús Aguirre en el manejo de la crisis de la listeriosis. Cuando el miércoles pasado se preguntó a la Consejería por qué se ampliaba a cuatro nuevos productos esta alerta, se respondió que era por simple precaución. Hoy sabemos que, al menos, dos de ellos también estaban contaminados por la bacteria listeria; es decir, que comenzaron a retirarse el pasado miércoles, cuando desde una semana antes se conocía que la carne mechada de esta pequeña industria estaba contaminada. También resulta un tanto incomprensible que fuese ayer cuando la Consejería de Salud descubriese que una comercializadora sevillana también ha estado distribuyendo la carne mechada con una marca propia. Y sigue siendo un error que se haya aclarado a la población que no hay posibilidades de contaminación cruzada -de un producto a otro, a través de cuchillos y cortadoras- cuando la Agencia Española de Seguridad Alimentaria mantiene que esto es posible. Lo mejor que puede decirse de la Consejería de Salud y del sistema sanitario andaluz es que sí está funcionado con eficacia la atención y el tratamiento médico de los pacientes, y es mucho, pero el manejo comunicativo de la crisis deja mucho que desear. La semana pasada, algunos dirigentes de la Junta explicaron que el brote, unos cuantos casos, se extinguiría en unos días; el miércoles, que los ingresos hospitalarios se estaban estabilizando, y ayer se tuvo que dar la alarma a otros 12 productos y se comenzó a retirar los de la comercializadora. Ha faltado diligencia y sobrado optimismo, cuando no cierta deslealtad con el Laboratorio Municipal de Sevilla, al que desde el Partido Popular se quiso acusar de un retraso que quizás también haya que imputar a la Consejería. Entendemos que es el mayor brote de listeriosis que se ha producido en Europa, nos hemos sumado a no causar alarma y a desmentir los bulos, pero Salud debe cuidar los mensajes que está dando a la población.