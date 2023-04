El consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, volvió el lunes de Bruselas sin haber logrado el aval de la Comisión Europea al polémico proyecto de ley para legalizar regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Todo lo contrario, la Comisaría de Medio Ambiente se reafirmó en los mismos argumentos que ha esgrimido durante los últimos meses: considera que la iniciativa legislativa podría degradar aún más el humedal protegido y advierte al Gobierno andaluz sobre los "efectos desastrosos" que se podrían derivar. Nada que no fuera previsible. El presidente Juanma Moreno va a tener que demostrar una enorme capacidad de persuasión en la Unión Europea y hacer un tremendo esfuerzo pedagógico si pretende salir airoso de un empeño en el que su Gobierno parece haber actuado sin medir antes las posibles consecuencias. Por ahora no lo ha logrado. El proyecto no sólo tiene en contra a la UE o al Gobierno de España. También la comunidad científica y biólogos tan reputados como Javier Castroviejo o Miguel Delibes se han llevado las manos a la cabeza. Es cierto que todo este asunto aparece envuelto en una batalla política en la que el PSOE ha visto abierta la primera vía para desgastar la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular en Andalucía y para explotarla en vísperas de unas elecciones de enorme importancia para los dos partidos mayoritarios. Pero convendría empezar ya, sin pérdida de tiempo, a separar el grano de la paja y plantearse qué viabilidad tiene el proyecto de ley tal y como se está tramitando en el Parlamento. El Gobierno andaluz debería tener estudiadas las modificaciones que tiene que hacer para, sin renunciar a la defensa de los intereses de los agricultores del entorno del Parque, garantizar que una de las reservas medioambientales de Europa no se va a ver afectada. El presidente de la Junta ya ha insinuado esa posibilidad. La importancia de Doñana merece una reflexión. Cuanto antes mejor.