Mohamed VI celebra el giro de España

La nueva política que España ha abierto sobre el Magreb, con el respaldo a un plan de autonomía para el Sahara Occidental, se encuentra aún en un compás de espera, en el que Argelia sigue sin restaurar del todo las relaciones comerciales y sin que Marruecos despeje todas las dudas sobre la buena vecindad. No obstante, es importante resaltar el contenido del discurso que el rey de Marruecos, Mohamed VI, pronunció el sábado pasado con motivo del 69 aniversario de la descolonización. Sostuvo dos hechos: que la posición de Estados Unidos sobre la "marroquinización" del Sahara es "inamovible" y que la de España es "clara y responsable", y no está sujeta a otros movimientos regionales, en alusión a la posición de Argelia. En efecto, el giro del Gobierno español sobre el Sahara se produjo en un contexto de cambio internacional, después de que la Administración de Joe Biden confirmase el apoyo que, antes, Donald Trump había expresado a Marruecos. A la vez, Israel estableció relaciones diplomáticas con el país vecino, que ya se han extendido al campo de la seguridad y de la defensa. Junto, o a la vez que España, Alemania, Holanda y Portugal, entre otros, se sumaban al respaldar la posición marroquí sobre el Sahara. En el caso de España, hay que lamentar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomara esa decisión el pasado 18 de marzo sin avisar ni al PP ni a sus socios del Gobierno; tampoco, a Argelia, lo que motivó que este país, suministrador de gas natural, suspendiese el Tratado de Amistad y dejase afectadas todas las transacciones comerciales, a excepción de las del combustible. No obstante, España se ha sumado a un giro, que también lo es del resto de aliados occidentales, que Argelia debe encajar de otro modo. El presidente de Francia, Emmanuele Macron, que es el principal aliado de Marruecos en la Unión Europea, visita en los próximos días Argel, lo que abre nuevas expectativas para una mejora de la relación con el otro país magrebí.