Podemos: enredos y problemas judiciales

Un juez de instrucción de Madrid ha abierto una investigación sobre una posible financiación irregular de Podemos y ha llamado, en calidad de imputado, a tres miembros de la cúpula del partido; entre éstos, al encargado de las dos anteriores campañas electorales y actual secretario de Comunicación, así como al tesorero. La respuesta de Podemos ha sido la del ataque como defensa, dibujando una conspiración en la que incluyen al juez, al PP, una parte del PSOE, del empresariado y hasta al Rey emérito. No es la primera vez que se ponen en duda las cuentas de Podemos y, en alguna ocasión, este partido ha sido objeto de oscuras investigaciones que no estaban judicializadas. Siendo esto cierto, la investigación abierta por el juez Juan José Escalonilla procede de una denuncia del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente. Éste ha aportado bastante documentación a la Guardia Civil, así como su colega en el partido Mónica Carmona. No es la primera vez que un abogado o contable de un partido inicia una denuncia que termina con penas, tal como le ocurrió al PSOE con el caso Filesa en la década de los ochenta y noventa. Todavía es pronto para obtener conclusiones, la investigación aún tiene recorrido y a los llamados les protege la presunción de inocencia. Sin embargo, los problemas judiciales de Podemos evidencian comportamientos poco transparentes de su dirección y apuntan asuntos turbios. Los abogados denunciantes fueron purgados en Podemos y objeto de denuncias de acoso sexual que no han llegado a nada en los tribunales. Lo que sostiene Calvente es que trataron de acabar judicialmente con él cuando comenzó a denunciar irregularidades. El otro caso judicial en el que está envuelto el líder del partido, Pablo Iglesias, es igual de sonrojante. Es el caso Dina, en referencia a una colaboradora de Iglesias en el partido en sus tiempos de eurodiputado. El líder de Podemos denunció ser víctima de una trama del ex comisario Villarejo, que habría robado información comprometedora de su colaboradora, pero el juez investiga ahora por qué Iglesias retuvo una tarjeta de memoria y si encargó su destrucción.