Recta final en Andalucía

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha abierto la posibilidad de que las elecciones autonómicas se celebren antes del verano, en junio. Aún quedarían cinco meses para agotar del todo la legislatura, pero nos encontraríamos ante lo que puede denominarse un adelanto técnico, ya que, con los actuales Presupuestos prorrogados, el nuevo Gobierno que salga de las urnas debería contar con tiempo suficiente para comenzar 2023 con unas cuentas actualizadas y aprobadas por el Parlamento. Desde un punto de vista estatutario, el proyecto debe entregarse en el Parlamento los primeros días de octubre para una tramitación que se suele prolongar durante dos meses. Al Ejecutivo le quedan, no obstante, algunas iniciativas legislativas para llevar a la Cámara, donde hay posibilidades de alcanzar acuerdos, porque si se exceptúa la ley de Presupuestos, PP y Ciudadanos han venido apoyándose a izquierda y derecha sin que se deba hablar de una situación de bloqueo. Como principio, es bueno agotar la legislatura, porque ése es el mandato que los gobernantes obtienen de las urnas; los adelantos suelen obedecer a razones tácticas que, como la historia demuestra, no siempre se sustentan en análisis certeros. Tampoco hay fisuras entre los socios del Gobierno, si bien el mero planteamiento del adelanto como posibilidad se ha reflejado en una divergencia de pareceres que nunca se ha visto desde que se formarse la coalición en 2019. No obstante, es comprensible que los consejeros de Hacienda y de Economía se hayan manifestado a favor del adelanto a junio, debido a que julio y agosto son meses inhábiles en Andalucía para celebrar las elecciones. En cualquier caso, el paso que ha dado el presidente Juanma Moreno es significativo, porque hasta ahora su tesis era que se debía agotar el mandato, aunque en alguna ocasión ya se refirió a junio como opción. Es su propia declaración la que ha comenzado esta cuenta atrás.