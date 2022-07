Sánchez, a examen en el Congreso

El presidente del Gobierno acude mañana al Congreso para el que será su primer Debate sobre el estado de la Nación desde que accedió al cargo. El escenario no resulta el más propicio para Pedro Sánchez. Una inflación desbocada y por encima del 10%. Las primeras protestas sindicales por el encarecimiento de unos precios que devalúan el salario de los trabajadores. Un horizonte en el que los expertos reclaman un pacto de rentas a varios años vista para evitar una conflictividad social, que agravaría la situación y que, tras los primeros contactos, se presume muy complicado. Un otoño y un invierno en los que con la invasión de Ucrania se asome el riesgo de una recesión. Con la Unión Europea preparándose por si debe aplicar una economía de guerra por los problemas en el suministro energético que se presumen.

Y un Gobierno que camina de discrepancia en discrepancia entre sus dos socios, el PSOE y Unidas Podemos. El último desencuentro, el crédito de mil millones aprobado por el Consejo de Ministros para el Ministerio de Defensa, en consonancia con el compromiso adquirido tras la cumbre de la OTAN en Madrid. Demasiados flancos abiertos como para que Sánchez pueda vivir unas jornada cómodas en el Congreso de los Diputados y exhiba los datos del paro, la bonanza de la temporada turística, las medidas para contener el alza de la tarifa eléctrica, la subida de la gasolina o el aumento del salario mínimo interprofesional. Medidas que no han impedido el reciente batacazo electoral en Andalucía. Una agenda en la que acaba de introducir una nueva ley de Memoria Democrática, pactada con Bildu y discutida en algunos de sus apartados por ex presidentes socialistas como Felipe González. Pero más allá de que la oposición intente arrinconar al Ejecutivo, es de desear que el debate no persiga el único objetivo de resaltar la debilidad del Gobierno. España también necesita en estos momentos acuerdos que iluminen un sombrío horizonte.