Ucrania no cederá territorios

Este enero se cumplirán 11 meses desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, y no se atisba un final negociado, hasta el punto de que algunos analistas opinan que la guerra se prolongará durante todo 2023. La respuesta del pueblo ucraniano y del presidente Zelenski han permitido, hasta ahora, recuperar buena parte de las cuatro provincias que fueron invadidas, de modo que ni Ucrania ni los aliados de la OTAN contemplan en estos momentos ninguna cesión territorial al régimen de Vladimir Putin. Su amenaza nuclear ha perdido fuerza, porque supondría una destrucción mutua. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, ofreció hace unos días unas negociaciones de paz, pero basadas en estas cesiones, y advirtió de que, si no fuese así, el Ejército ruso "se encargará de este asunto". Conviene echar la vista atrás, hasta ese mes de febrero de 2022, para contemplar cómo ha caído el mito del superpoderoso Ejército ruso y cómo han aflorado las debilidades de Putin, que lanzó su ataque contra Kiev bajo la creencia de que la Unión Europea se mostraría dividida y terminaría por ceder ante Moscú debido a lo que, entonces, era una alarmante dependencia energética. Putin se ha visto obligado en estos meses a movilizar a una parte de la población, no ha podido blindar a los rusos de las consecuencias de su invasión, por lo que es posible que nuevos avances ucranianos y las penurias económicas que está sufriendo Rusia erosionen a su régimen. Tal como lo expresan los rusos, la guerra se ha terminado por meter en la cocina, es el motivo de preocupación de los hogares. Y, aunque Putin no termine cayendo, ni Ucrania ni la OTAN van a detenerse hasta reducir al máximo el territorio invadido. El tiempo ha corrido en contra de Rusia, los ucranianos se han acostumbrado a vivir en un estado de guerra, han modernizado su Ejército y la Unión Europea se ha recompuesto tras el shock inicial.