Vigilancia y más información sobre el virus del Nilo

El brote del virus del Nilo se ha cobrado ya tres vidas y afecta a tres decenas de personas, estamos ante el caso más grave vivido en Europa occidental y confirma lo que se suponía desde el año 2010, que España es una zona emergente de esta enfermedad. Sin embargo, hasta ahora, la sociedad andaluza no era consciente de este riesgo, buena parte de la ciudadanía ni siquiera conocía la convivencia con este virus que propaga el mosquito común. Sólo había constancia de casos muy esporádicos en algunos hospitales andaluces, varios informes del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, y el seguimiento que del mosquito hace el Centro Nacional de Microbiología y, de los caballos, la Consejería de Agricultura. Lo primero que cabe demandar es una información más certera y continua a la población de parte de las administraciones competentes, así como una mejora de la red de vigilancia, que alerte en primavera de proliferaciones excesivas de las poblaciones de mosquito. Cabe subrayar que hay tres provincias andaluzas en situación de riesgo: Sevilla, que lo ha padecido, más Huelva y Cádiz. De hecho, es en esta última donde hay más casos de caballos afectados en los últimos años. Aunque el mosquito infecte al equino, el virus no pasa del caballo al ser humano, pero sirve de centinela. El virus se propaga por una interacción continua entre aves y mosquito, que es el que, finalmente, inocula tanto a las poblaciones humanas como a los caballos. Hay que apuntar que existe vacuna para los equinos y, en el caso de los humanos, está diseñada, pero no se ha desarrollado, probablemente porque sea una enfermedad que, hasta ahora, no afectaba a países ampliamente desarrollados. El aviso debe ser mayor, ya que lo que consideran los científicos es que el virus del Nilo puede terminar por extenderse por todo el país, de ahí que sea necesario implementar una red de alertas mucho más eficaz que la actual.