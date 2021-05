Vox amenaza la estabilidad política de Andalucía

Al reciente anuncio de Vox de cesar su apoyo al Gobierno andaluz en el Parlamento autonómico, se ha unido la convocatoria hoy de una manifestación de este partido frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, bajo el lema En defensa de nuestras fronteras y para protestar por el anuncio de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, de que Andalucía acogerá a 13 menas que se encontraban en Ceuta ya antes de la crisis diplomática y migratoria que está viviendo esta ciudad española. Hace ya tiempo que Vox ha colocado a los menores inmigrantes irregulares en el centro de sus críticas a las políticas migratorias de Europa y España, como se vio claramente durante la pasada campaña madrileña. Independientemente de la valoración que puedan merecer dichas críticas, parece evidente que excusarse en la acogida de 13 menores para romper el apoyo parlamentario al Gobierno de Andalucía parece un argumento muy pobre. Vox tiene todo el derecho a establecer las estrategias que considere oportunas, sobre todo cuando el adelanto electoral en Andalucía es un escenario posible, pero no de engañar a la ciudadanía intentando maquillar como un acto producto de la indignación ideológica lo que no es más que pura táctica partidaria. Vox sabe perfectamente que, por cuestiones de solidaridad nacional y conciencia humanitaria, había que ayudar a Ceuta a aliviar la angustiosa situación de sus centros de acogida de menores y que, además, Andalucía no es ni mucho menos la que más menas acoge. Aparte, la formación que lidera Santiago Abascal, quien estará hoy en la manifestación, pone en riesgo al estabilidad política de Andalucía, un bien que, como hemos dicho en numerosas ocasiones, hay que proteger, ya que es uno de los pilares en los que se debe sustentar la recuperación de Andalucía tras la pandemia.