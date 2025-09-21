Acabar la legislatura

En la política andaluza se han desatado en la última semana todo tipo de especulaciones sobre un eventual adelanto de las elecciones autonómicas, previstas, en principio, para el final de la próxima primavera y los diversos factores que para adoptar su decisión estará valorando el presidente Juanma Moreno. Entra dentro de la lógica que el final de todas las legislaturas se vea condicionado por este tipo de discusiones en las que participan, a partes iguales, los propios políticos y los medios de comunicación. Es así incluso en un caso, como el actual, en el que la mayoría absoluta del PP no deja argumentos a una disolución anticipada del Parlamento. Según estas informaciones, Moreno se estaría debatiendo entre aprovechar la consulta andaluza para asestar un golpe contundente tanto al PSOE regional como a Pedro Sánchez y el temor de que la subida sostenida que está experimentado Vox en todas las encuestas ponga en riesgo alto la amplia mayoría que obtuvo en junio de 2023. Al final, la decisión será solo suya y la adoptará en función del cuadro de mandos que estime oportuno. En cualquier caso, una vez que se aprueben en diciembre los próximos Presupuestos de Andalucía, la legislatura podrá darse por finalizada en la práctica, aunque cuatro o cinco meses dan para bastantes medidas. Una de las características que han dado más personalidad al presidente de la Junta en este mandato ha sido su capacidad para mantenerse alejado del ruido incesante de la política y transmitir la imagen de que estaba centrado en la gestión del Gobierno andaluz. Es una línea estratégica que ha consolidado su imagen en Andalucía y le ha dado un sólido perfil nacional. No debe empañar esa trayectoria con un final no explicado de la legislatura y con la evidencia de que condiciona los calendarios a sus propios intereses. Como el propio Moreno ha dicho siempre, las legislaturas están para cumplirlas.