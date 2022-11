El circo del Congreso

El grado de crispación ha llegado hasta tal extremo, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que han convertido el Congreso en un circo, con los independentistas exhibiendo su poderío. No se recuerda una generación de dirigentes menos preparada y con más querencia por la bronca que la que hoy, tristemente, nos representa en Madrid. Por más que desde las filas de Podemos siempre se haya apostado por tensionar el ambiente antes que por el consenso, no se pueden justificar los insultos de trazo grueso que desde Vox han dirigido contra la ministra Irene Montero. Finalmente, se han cruzado tantas líneas rojas, que ha sido imposible debatir en profundidad sobre una ley del sólo sí es sí que no deja de ser una chapuza. En mitad de este espectáculo bochornoso, Pedro Sánchez lograba el primer aval para rebajar la sedición, en paralelo a la aprobación de los Presupuestos, para no dejar dudas sobre el precio a pagar por un final de legislatura estable. El presidente del Gobierno también reabrió la puerta a la malversación, aprovechando el ruido, sin que haya sido posible rebatir sus argumentos.

En comparación con Madrid, Andalucía ha parecido una balsa de aceite durante la celebración del debate de sus Presupuestos, salvo por algún episodio aislado como el protagonizado por Vox al faltar al respeto al PSOE, este jueves. Como cabe esperar, los parlamentarios discutieron los Presupuestos andaluces defendiendo sus posiciones, y las crónicas del día siguiente también se hicieron eco de las cuentas, sin más. Ni se oyeron insultos ni se crispó el ambiente por encima de lo razonable. En cambio, en el Congreso hace ya demasiado tiempo que es imposible esperar un mínimo de sentido común entre el bloque de investidura que apoyó a Sánchez y la oposición, porque nuestros dirigentes dinamitaron todos los puentes.