La desigual lucha contra el narco en el Guadalquivir

La operación contra el narcotráfico en la que resultó herido grave un agente de la Policía Nacional el pasado sábado en la localidad sevillana de Isla Mayor vuelve a poner el foco en la gravedad que ha adquirido el tráfico de drogas a través del río Guadalquivir. Una banda dotada de armamento de guerra moderno y sofisticado hizo frente a los efectivos policiales que intentaban controlar una nave en la que sospechaban que se había almacenado una gran cantidad de hachís. El tiroteo demostró el grado de violencia que son capaces de utilizar este tipo de delincuentes. No es la primera vez que se denuncia la falta de medios con los que las Fuerzas de Seguridad se enfrentan al narcotráfico en el Guadalquivir y la aparente impunidad con la que parecen actuar los delincuentes, dotados de lanchas planeadoras que en ocasiones han llegado hasta Sevilla capital y armamento mucho más potente y efectivo que el que tienen policías o guardias civiles. Es necesario elevar una vez más la voz para protestar por la pasividad con la que el Ministerio del Interior afronta esta situación, que ha sido denunciada con reiteración por los sindicatos policiales y que los propios hechos que se han producido durante los últimos meses corroboran. A estas alturas parece evidente que ha habido un desplazamiento de las mafias que controlan el narcotráfico en el sur de la península hacia el río Guadalquivir, utilizado como vía de penetración de la droga y escondite de los alijos. El hecho de que en la operación del sábado en Isla Mayor se hayan encontrado más de cuatro toneladas de hachís es un dato elocuente. Este desafío no ha sido respondido con una mejora sustancial de las dotaciones y los medios con los que actúa la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es urgente que el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska actúe con decisión para responder a un reto que, por ahora, parece que lo supera.