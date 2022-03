Una división que perjudica a España

Con más frentes abiertos de los que se pueden atender, tanto dentro del país como en la esfera internacional, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a dar el triste espectáculo de la desunión de una coalición que tiene ya vías de agua por todos los lados. Esta vez es a cuenta del anuncio del presidente de que se aumentará el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto, en línea con lo que están haciendo otros países de nuestro entorno. El frontal rechazo de sus socios de Podemos, al que se une el de la mayor parte de las fuerzas que le dan apoyo en el Parlamento, no supone a estas alturas ninguna sorpresa, pero evidencia otra vez la disparatada fórmula sobre la que Sánchez se mantiene en la Moncloa. En estos momentos aumentar los recursos destinados a la defensa es algo que se argumenta por sí solo. La agresión de Putin a Ucrania vuelve a convertir a Europa en un escenario de fuertes tensiones bélicas. Atrás quedan los sueños pacifistas y buenistas que consideraban que nunca más habría una guerra en nuestro suelo. No es éste el momento de discursos retóricos y vacíos, sino de aplicar la vieja doctrina de que para asegurar la paz hay que preparar la guerra. En este sentido, lo que ha hecho el presidente del Gobierno ha sido actuar con realismo y lanzar a nuestros socios europeos el mensaje de que España está dispuesta a asumir la parte que le corresponde en la defensa del continente. Pero el mensaje se distorsiona por la propia configuración del Gobierno de Sánchez, en el que lo que dicen y lo que defienden los ministros socialistas no tiene nada que ver con las posturas que adoptan los de Podemos. Estos enfrentamientos no tienen su origen, además, en temas más o menos accesorios, sino en asuntos fundamentales como el que ahora nos ocupa. Ésta es una situación que no se debería prolongar más porque perjudica a España en un momento extraordinariamente delicado.