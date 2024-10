Isabel Díaz Ayuso no pierde ninguna de las variadas oportunidades que se le presentan para dejar claro que una cosa es el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo o de Juanma Moreno y otra bien diferente el suyo. Mientras el primero adolecería de falta de contundencia en su lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el que ella encabeza, el que se podría denominar el frente de Madrid, se levanta como un bastión inexpugnable en el que el sanchismo no tiene ni tregua ni respiro. Ese es el papel que la presidenta madrileña, y su poderoso equipo de asesores, ha decidido jugar, en el que se siente cómoda y con el que aspira a tener un papel determinante en la política nacional. Pero esta última vez ha ido demasiado lejos. Díaz Ayuso, que –justo es decirlo– recibe un acoso sistemático por parte del Gobierno, ha puesto sus propios intereses por encima de su función como representante de la Comunidad de Madrid y de todos los madrileños, incluso de los que no la han votado. Con su negativa a entrevistarse con el presidente del Gobierno ha perdido una oportunidad inigualable para dejar claras sus diferencias sobre financiación e inversiones con la Administración central y también, y quizás esto no sea lo menos importante, le ha vuelto a hacer un roto a su partido. Díaz Ayuso ha desautorizado a su presidente nacional, que había afirmado con vehemencia que los responsables autonómicos del PP irían a la convocatoria de la Moncloa, agravia a los otros dirigentes territoriales que sí han acudido porque pensaban que cumplían una obligación institucional y demuestra que su estrategia es jugar sola y, si hace falta, en contra de todos. Se equivoca la presidenta madrileña, empeñada en considerar la política un ring de boxeo en el que hay que estar siempre con los guantes puestos. Pero sobre todo se equivoca porque son sus propios intereses particulares los que coloca por encima del Estado.