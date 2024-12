La asociación mayoritaria entre los integrantes del Ministerio Público, la Asociación de Fiscales (AF), arremetió ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tratar de patrimonializar la institución de la Fiscalía General del Estado, que vive una situación insostenible desde que su titular, Álvaro García Ortiz, tiene la condición de investigado en el caso abierto por el Tribunal Supremo por la revelación de la denuncia penal por fraude fiscal a la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no sólo de si la iniciativa de negociar un pacto de conformidad partió de su abogado o del fiscal encargado del caso. La cerrazón del poder Ejecutivo y del propio García Ortiz a renunciar del cargo ante el conflicto de interés que supone que sus subordinados tengan que ejercer la acusación pública contra su superior jerárquico se vio aún más agravada después de que Sánchez mostrase “confianza” en “su fiscal general” e incluso le diese por exculpado y considerase necesario pedirle perdón por el hecho de que ya no quede rastro de los mensajes: hay certeza de que sí hubo envíos en los días claves de la filtración. La AF afeó no sólo al jefe de Gobierno un uso del posesivo que no respeta la imprescindible independencia de la Fiscalía General del Estado, sino que García Ortiz haya guardado silencio ante esta nueva demostración en la que el presidente considera a la Fiscalía un instrumento más del poder Ejecutivo, cuando la Constitución sólo le confiere la responsabilidad de proponer al Rey su nombramiento, con respeto a los principios de legalidad e imparcialidad. En definitiva, el colectivo mayoritario de los fiscales explicitó la indeseable deriva en un conflicto institucional por un uso de la Fiscalía como instrumento de la pugna política y la complicidad de su titular. Para asegurar esa imprescindible independencia de la Fiscalía debe terminar la insostenible situación de García Ortiz para que así pueda concentrarse en defender su irrenunciable presunción de inocencia sin interferir en la institución.