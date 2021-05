La inaceptable presión de Vox

Vox cumplió su amenaza y el miércoles hizo saltar por los aires en el Parlamento andaluz el pacto que ha asegurado la estabilidad del Gobierno que preside Juanma Moreno. Anunció que lo haría si se cumplía el compromiso adquirido por Andalucía de admitir a 13 menores inmigrantes provenientes de Ceuta y lo ha llevado a cabo tumbando uno de los principales proyectos legislativos de la Junta, la Ley de Impulso a la Sostenibilidad de Territorio en Andalucía (Lista), que el partido de extrema derecha había apoyado sin reservas con anterioridad. Pero, en realidad, lo de menos son las excusas que se hayan utilizado: los parlamentarios de Vox en Andalucía son -lo han sido desde el comienzo de la legislatura- meros peones de la estrategia nacional de su partido y a ello han supeditado toda su actuación. Ahora lo que toca en los planes de Abascal, que el propio dirigente no ocultó en el mitin del pasado fin de semana ante el Palacio de San Telmo, es desestabilizar la situación andaluza y buscar lo antes posible el fin de la legislatura. Un movimiento más de los cambios en la correlación de fuerzas políticas que se están registrando en España tras las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Y ahora lo que corresponde al Gobierno de Juanma Moreno es aguantar y no ceder a la inaceptable presión a la que está siendo sometido. Puede, como han apuntado ya desde la Presidencia de la Junta, prorrogar los Presupuestos y llevarlos hasta el fin de la legislatura, por más que ello suponga que algunos de los proyectos legislativos que estaban en cartera se queden sin poder salir adelante. El Gobierno andaluz está aprendiendo estos días que Vox no era un socio digno de confianza y nunca lo ha sido. Sin embargo, esto pasa a ser un factor secundario. Lo importante es asegurar la gobernabilidad de Andalucía en los próximos meses y no poner en riesgo ni la lucha contra la pandemia ni la recuperación económica que ya se ve clara en el horizonte. Meter ahora a la región en el torbellino que significan unas elecciones sería un error mayúsculo por el que los ciudadanos tendrían que pedir responsabilidades.