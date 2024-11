Un mes después, Valencia sigue en el barro

Un mes después de que la DANA llevara la muerte y la destrucción a Valencia la situación sigue siendo caótica. Las calles y los garajes siguen invadidos por el lodo y los trabajos de limpieza avanzan con una lentitud exasperante, miles de niños continúan sin poderse reintegrar a sus escuelas, se cuentan también por millares las personas que no han podido regresar a sus viviendas y muchas posiblemente no lo podrán hacer nunca, los coches afectados por el agua y el fango están amontonados en calles y solares y la sensación sigue siendo de que la ayuda ha llegado tarde. La sensación de normalidad social está lejos de conseguirse. La política, mientras tanto, sigue también tan embarrada como el primer día. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se mantiene, de manera incomprensible, al frente del Gobierno regional después de haberse negado a asumir cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de una tragedia que lo va a perseguir para siempre. En una maniobra política a la desesperada quiere convertirse en el presidente de la reconstrucción cuando no fue capaz de dar la talla en las primeras horas de la riada. Para ello ha hecho una remodelación cosmética de su Ejecutivo y pretende refugiarse tras el uniforme de un prestigioso general del Ejército que va a tener muchos problemas para realizar su labor. Hasta en esta operación política Mazón ha cometido un error que deja clara su falta de nivel y de empatía: ha aprovechado para eliminar los topes salariales de los consejeros y altos cargos. Tampoco el Gobierno central, que se equivocó de manera muy grave al no tomar el mando en los primeros momentos, está dando la talla. Los enfrentamientos entre ambas administraciones siguen a la orden del día. En Valencia la política ha fallado de forma estrepitosa. Un mes después parece que ese fallo, en vez de enmendarse, se multiplica.