El próximo sábado se constituyen en toda España los ayuntamientos surgidos en las elecciones del pasado 28 de mayo. En más de un centenar de ellos, entre los que se encuentran siete capitales, ninguna en Andalucía, va a ser necesario un acuerdo entre el PP y Vox para configurar una mayoría sólida. En la región, la única capital donde todavía no está claro que gobernarán los populares es Jaén, con el partido localista Jaén Merece Más como llave por la que debe pasar cualquier acuerdo de gobernabilidad. El PSOE basó una buena parte de su estrategia de campaña en agitar el miedo a Vox como un elemento determinante de movilización del electorado de izquierda descontento con la gestión de Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición. El resultado de ese esfuerzo está a la vista: los ciudadanos no respondieron a esa estrategia. Las elecciones locales supusieron un triunfo rotundo del PP que anticipa un cambio de ciclo en las generales de dentro de poco más de un mes. El fantasma de Vox no supuso un reforzamiento de la izquierda ni menoscabó la marcha triunfal del PP. Los ciudadanos que han votado por el cambio son conscientes de que en determinadas ocasiones ese cambio va a tener que hacerse con el auxilio de la formación que representa a la derecha más radical. Y se acepta con normalidad, aunque gobernar con Vox no sea plato de buen gusto para un Partido Popular que abarca al centro en su espectro político ni el partido de Abascal se lo ponga fácil. En un país en el que el Gobierno de la nación se ha apoyado en la formación que recoge la herencia ideológica de una banda terrorista o en otra que ha protagonizado un intento de secesión en Cataluña, agitar el miedo al pacto carece de lógica. Los ayuntamientos se van a constituir con las mayorías que han determinado los electores en las urnas. Eso se llama normalidad democrática.